Мужчина поблагодарил полицейских пончиками, доставив их дроном (Видео)

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель штата Пенсильвания решил проявить немного доброты и отблагодарил полицейских за их работу во время пандемии. Об этом пишет Daily Mail.

Житель города Эри Алекс Бех хотел поблагодарить правоохранителей, однако не собирался нарушать карантин, поэтому ему в голову пришла интересная идея. Сначала он к дрону привязал записку и полетел к полицейскому участку. Один из офицеров получил послание, в котором говорилось, что к ним скоро доставят пончики.

После этого беспилотник сделал еще рейс и уже доставил в руки правоохранителя лакомство. Мужчина, в свою очередь, принял угощение, а после поднял большой палец вверх. Этот интересный момент запечатлела камера дрона, а в сети многие юзеры поддержали задумку парня. -0-