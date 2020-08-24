Мужчина подшутил над подругой, поменяв купальник на исчезающее в воде бикини - видео

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский пранкер Джулиус Дейн решил подшутить над своей девушкой и придумал очень интересный розыгрыш. Кадрами он поделился в Facebook.

Мужчина вместе с подругой отправился на пляж, однако ранее он подменил купальник девушки на бикини, которое растворяется в воде. Джулиус заказал товар в интернете, где в описании говорилось: "Согласно инструкции, через 15-30 секунд химические вещества начнут действовать, чтобы расщепить ткань бикини". Разумеется, план родился быстро.

Вскоре на пляже пранкер запечатлел реакцию своей девушки. Она спокойно зашла в воду, чтобы освежиться и немного поплавать, однако бикини исчезло. Девушка подумала, что его стащил кто-то из отдыхающих. Реакция и поиск объяснений только повеселило Джулиуса. В конце концов, позже он дал девушке полотенце, чтобы та могла выбраться из воды. Розыгрыш впечатлил и развеселили юзеров, которые посмотрели кадры множество раз. -0-