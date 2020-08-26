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Калейдоскоп
26 августа 2020, 04:20

Мужчина поймал рыбу, которой быть не должно, и поставил в тупик ученых - фото

Фото Telangana Today
Фото Telangana Today

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Индии вытащил из воды очень необычную рыбу, которая, по всей видимости, принадлежит к виду леопардовых птеригоплихтов, однако ученые недоумевают, об этом пишет Telangana Today.

В частности, редкую рыбу весом около 600 грамм вытащили из воды в индийском городе Кхаммам. Рыбак был удивлен уловом, ведь ничего подобного ранее не видел, однако еще больше рыба озадачила ученых. Местные специалисты утверждают, что такой рыбы не должно быть в водах Индии, ведь она, преимущественно, обитает в бассейне реки Амазонка.

Впрочем, это только добавило популярности фотографиям рыбы в сети. Юзеры восхитились необычным видом водного обитателя. Ученые и многие пользователи оказались в тупике, ведь никто не может дать разумного объяснения, которое смогло бы дать понять - как рыба оказалась в тех водах, где ее быть не должно.-0-

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