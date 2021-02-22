Мужчина показал фото странных капель росы, но все прояснили физики

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit пользователь опубликовал новый снимок с интересным явлением, которое привлекло внимание юзеров.

Мужчина вышел утром к себе во двор с чашечкой кофе, когда заметил нечто странное на батуте. Он подошел поближе и увидел капли росы на тонкой поверхности, однако с ними было что-то не так.

Капли воды на батуте были квадратными, что точно заинтересовало огромное число пользователей. Пост со снимком быстро собрал десятки тысяч лайков, а в комментариях физики все прояснили. Как оказалось, все дело в структуре ткани батута. Она выполнена таким образом, что когда поверхность однородная, капли на ней круглые, потому что круг имеет минимальную площадь поверхности, а углы в ней самые плавные. В данном же случае, поверхность неровная и сетчатая, поэтому получаются замысловатые квадратные капли росы. -0-