Мужчина попал в объектив камеры, но его реакция сделала видео вирусным

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первый взгляд простой ролик набрал дикую популярность в сети, а все благодаря реакции одного из болельщиков, пишет Daily Star.

19 января состоялся матч между футбольными командами "Дельфин" и "Барселона". Во время игры оператор остановил камеру на одном из мужчин и его спутнице. Когда Казанова увидел, что его снимают, то поведение пары моментально изменилось, что и вызвало смех у пользователей сети.

Молодой человек заметил, что объектив камеры направлен на него и тут же убрал руку, а затем отодвинулся от своей спутницы, с которой несколько секунд назад целовался и мило беседовал.

Пока парень, по всей видимости, пытался дома все объяснить супруге, ролик в Twitter посмотрели более 19 миллионов раз. Одни пользователи жалеют парня, а другие, напротив, порицают его за глупость. Впрочем, чем закончилась история - неизвестно, однако ролик за пару дней стал вирусным. -0-