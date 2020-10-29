Мужчина поплавал с огромным аллигатором и едва не лишился руки - видео

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США обожает экстрим и каждый раз только рад пробовать что-то новое. В этот раз он решил искупаться в озере вместе с четырехметровым аллигатором. Об этом сообщает Daily Mail.
Американец по имени Джон Брейдж перепробовал много экстремальных развлечений. На сей раз он решил провести время на озере в штате Флорида, где обитают огромные аллигаторы. Мужчина залез в воду и к нему подплыл местный житель. Сначала животное не проявляет никакой агрессии, но в следующее мгновение хватается свое мощной пастью за плечо мужчины.
Джон не решился продолжать такое развлечение и выскочил из воды. К счастью, все обошлось и мужчина отделался несколькими царапинами. По словам мужчины, аллигатор не хотел убивать его, а лишь пытался показать свою силу. -0-