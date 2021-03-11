Мужчина попытался смыть кобру, найденную в унитазе (Видео)

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель провинции Пайлин в Камбоджа поделился пугающими кадрами, которые зацепили юзеров сети. Видео разместили на YouTube.

Мужчина отправился в уборную, где заметил в унитазе нечто странное. Сначала Рей Софа подумал, что кто-то забыл убрать за собой и нажал на слив, но после содержимое туалета начало двигаться. Разумеется, это серьезно напугало мужчину.

Хозяин дома присмотрелся и понял, что в воде сидит кобра. Он включил камеру и смог запечатлеть впечатляющие кадры. Вместе с родственниками мужчина хотел поймать змею, но та поспешила спешно скрыться в канализации. -0-