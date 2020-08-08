Мужчина потерял работу, но выиграл джекпот

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британец Дэвид Адамс выиграл в лотерею джекпот в один миллион фунтов стерлингов через сутки после увольнения. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, перед этим у мужчины была черная полоса в жизни. Год назад у его жены обнаружили рассеянный склероз, она уволилась, и доходы семьи сократились.

Четыре месяца назад от сердечного приступа умерла невестка Адамса, через месяц скончался от коронавируса брат. Сам Адамс за сутки до своего выигрыша потерял работу. А потом судьба послала им миллион фунтов стерлингов.

По словам его жены, Дэвид иногда играет в онлайн-лотерею, где использует две строки чисел, важные для пары.

На полученный выигрыш Адамсы хотят посетить родственников в Канаде и купить автомобиль.-0-