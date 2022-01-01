Мужчина потерял управление, и его снегоход эпично протаранил постройку (Видео)

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два жителя США прославились в сети, а все благодаря удаче одного и невезению другого. Кадры опубликовали на YouTube.

Однажды днем мужчина из штата Миннесота решил отправиться по делам. Он прогрел свой автомобиль и отъехал от гаража, когда в помещение на всей скорости влетел снегоход. Водитель снегохода на повороте не справился с управлением, слетел с транспорта, а снегоход продолжил поездку и эпично влетел в гараж соседа.

История могла остаться лишь достоянием местных жителей, однако камеры внутри гаража и снаружи дома записали весь инцидент, который впечатлил многих пользователей сети. Юзеры отметили, что владельцу гаража повезло, ведь он вовремя отъехал, а вот водителю снегохода повезло меньше, ведь теперь ему предстоит ремонтировать не только снежный транспорт, но и гараж соседа.-0-