Мужчина потерял винтик и решил призвать на помощь соцсети. Получилась оптическая иллюзия!

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина несколько дней назад разместил на Reddit интригующий снимок, который привлек внимание юзеров.

Автор фотографии потерял крошечный винтик, который упал в кучу камней. Мужчина долгое время тщательно осматривал землю, но так и не смог обнаружить свою пропажу. Тогда к нему в голову пришла любопытная идея: он сделал фотографию и решил призвать на помощь соцсети.

Фото Reddit

К удивлению многих, но такое решение дало свои плоды и уже через некоторое время один из пользователей Reddit указал на винтик."Нашел его. Посмотрите на большой сорняк в левом нижнем углу. Затем посмотрите поперек. Пройдитесь глазами через маленький сорняк. Затем мимо середины. Как только вы направите взор на гравий, он будет чуть ниже куполообразного розоватого камня", - написал один из пользователей спустя четыре минуты после публикации. Впрочем, впечатлило не только это, ведь мужчине удалось запечатлеть оптическую иллюзию, которая заставила многих людей поломать голову.-0-

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