Мужчина поверил словам из печенья с предсказанием и разбогател

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересная история произошла с жителем штата Флорида в США. Простой случай и доверие помогли ему разбогатеть на огромную cумму. Об том пишет портал UPI.

Мужчина по имени Эрнесто Сорцано однажды заказал на дом еду из китайского ресторана. Ужин был хорошим, а бонусом ему досталось печенье с предсказанием. Житель США открыл выпечку, а внутри обнаружил бумажку с номером цифр.

Эрнесто уже подумал, что это какое-то странное предсказание, однако решил убедиться. Он отправился в магазин, где купил лотерейный билет с этими цифрами. Удивительно, но это принесло свои плоды, ведь мужчина выиграл более полумиллиона долларов. Теперь он намеревается переехать и купить новый дом. -0-