Мужчина пожертвовал своим авто, чтобы остановить женщину, потерявшую сознание за рулем (Видео)

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад удивительный случай самопожертвования попал в объектив камеры на трассе в Голландии. Об этом сообщает телеканал RTV Nunspeet.

В один из дней водитель за рулем своего авто мирно двигался по дороге, однако в следующий момент все изменилось. Машина перед автором ролика съехала с дороги и начала двигаться по траве. После транспорт еще несколько раз задел ограждение, но продолжал движение.

Все могло закончиться плачевно, однако через несколько секунд перед машиной выехал другой автомобиль, за рулем которого был Генри Теммерманс. Мужчина пожертвовал своим авто, чтобы остановить машину.

Чтобы замедлить неуправляемый автомобиль, мужчина обогнал машину и позволил женщине врезаться в него. Оказалось, что женщина за рулем потеряла сознание и ее автомобиль продолжил движение самостоятельно. Девушку доставили в больницу, а вот смелого водителя довез до дома другой водитель. -0-