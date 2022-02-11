Мужчина познакомился с девушкой необычным способом, а через 10 лет пара сыграла свадьбу

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересная и трогательная история любви случилась с парнем и девушкой из Австралии. Внимание на это обратило издание 9News.

Десять лет назад молодой человек по имени Том ехал в автобусе. Эта поездка стала судьбоносной, ведь он встретил свою будущую жену. Точнее, стеснительный мужчина хотел познакомиться прямо в автобусе с красивой девушкой по имени Джулия, однако переволновался и не знал, что сказать. Тогда ему в голову пришла идея, которая удивила женщину и юзеров сети.

Парень достал из кармана случайную визитку, зачеркнул написанное на ней, и оставил послание: "Меня зовут Том, я считаю, что ты очень красивая. Вот мой номер, позвони, пожалуйста". После он отдал записку в руки незнакомки.

Девушка была удивлена, однако она даже толком не разглядела мужчину, ведь смотрела в окно и думала о своем. В итоге девушка решилась написать на оставленный номер. После совещания с друзьями Том ей ответил. Джулия призналась, что влюбилась в Тома, как только увидела его. В течение месяца пара встречалась каждый день, а через три месяца после первой встречи молодые люди начали жить вместе. Через десять лет, в июне 2021 года, влюбленные поженились.-0-

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