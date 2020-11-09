Мужчина преобразил турбину самолета, сделав из нее дом на колесах (Фото)

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа по имени Стив Джонс из Великобритании однажды загорелся одной идеей, которая принесла ему популярность и множество восхищенных взглядов прохожих. Об этом пишет издание Insider.

Мужчина является отцом двоих маленьких детей. Они всей семьей любят путешествовать, однако делать это на машине не так-то просто. Тогда в голову к Стиву пришла уникальная идея, которую он успешно и реализовал.

Британец решил своими руками преобразить турбину списанного самолета и сделать из нее дом на колесах. Для этого он долгое время изучал рынок и нашел долгожданный товар. Мужчина привез ее к себе в гараж и работа закипела. В общей сложности Стив потратил на преображение турбины чуть более 1000 часов, однако результат того стоил.

В большой турбине удобно разместилось все необходимое для комфортного путешествия, а также четыре просторных спальных места. В "турбированном доме" есть небольшая кухня, стол и огромное круглое окно. Кроме этого, одна из стенок трейлера открывается, что позволяет с комфортом любоваться видами.

Фото Insider

На весь проект британец потратил около четырех тысяч фунтов стерлингов или чуть более $5 тысяч, однако, по завершению, нашлись те, кто готов приобрести для себя уникальный дом на колесах. Причем, сумма продажи уже выросла до $30 тысяч, однако мужчина намерен первым делом отправиться с семьей в путешествие. -0-

Фото Insider