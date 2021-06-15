Мужчина придумал оригинальный способ отомстить соседям за громкую музыку (Видео)

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский комик Мэтт О'Брайен живет рядом с соседями, которые любят включить музыку на полную. Это его довело и мужчина придумал способ, как им отомстить. Кадры он разместил в TikTok.

Универсальный способ заключался в нескольких пунктах. Сначала Мэтт О'Брайен записал небольшую композицию, где настоятельно рекомендовал соседям сделать музыку тише. После этого началось самое интересное, ведь мужчина начал приводить свой оригинальный способ в действие. Для этого он нашел в списке доступных bluetooth-устройств на своем компьютере динамик соседей, а после подключился к нему.

Оставалось только включить песню и готово. Комик воспроизводил получившуюся песню на bluetooth-колонке соседей каждый раз, когда те перебарщивали с громкостью музыки. Это сработало, а кадры с оригинальной местью посмотрели более 10 миллионов раз. Кроме этого, многие пользователи отметили, что возьмут способ себе на вооружение. -0-