Мужчина прочесал огромный лес в поисках своей собаки, а затем расплакался от счастья

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Даже самые брутальные мужчины в мире способны на гамму эмоций, которые могут быть вызваны радостным или грустным событием. Один из таких эмоциональных случаев произошел с Аланом Уиттоном из Великобритании, сообщает Daily Mail.

Он отправился на прогулку со своим любимым псом Джеком в лес в Эссексе. Как и всегда собака прыгала и бегала, радуясь погоде, но в какой-то момент мужчина позвал питомца и он не отозвался.

Хозяин собачки бросился ее искать, однако затея не увенчалась успехом. Кто-то другой может быть сдался, однако 49-летний житель Великобритании продолжал искать питомца. В первый день он не нашел пса и вернулся на следующее утро, но уже с листовками.

Мужчина расклеил их по всей округе и продолжал прочесывать лес в надежде найти своего любимого Джека. Прошло три дня поисков и вот телефон Алана Уиттона принял входящий вызов. Звонивший рассказал, что прогуливался со своей собакой и она подозрительно задержалась возле одной из ям в лесу.

Мужчина отправился на место и выяснил, что его любимый питомец угодил в одну из лисьих нор. Животное не могло самостоятельно выбраться. И действительно, когда Алан позвал питомца, из норы раздался слабое хныканье. Мужчина с помощью прохожих раскопали нору и вытащили собаку. От того, что произошло потом, в восторге были все.

Мужчина так был рад вновь обнять своего "потеряшку", что расплакался от счастья, а собака, казалось, не прекратит облизывать Алана никогда. Очень эмоциональный момент попал в объектив камеры, а спасательная операция завершилась успешно.

Мужчина признался, что был расстроен, но потом его переполнила радость и он буквально потерял дар речи. Теперь друзья вновь вместе и наслаждаются обществом друг друга. -0-

Фото Daily Mail