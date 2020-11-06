Мужчина прогулялся по парку после ливня и нашел крупный алмаз

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель штата Арканзас решил пойти на прогулку в парк, который называют "Алмазный кратер" и нашел внушительный камень. Об этом сообщается на сайте парка.

Стивен Маккул рассказал, что выбрал время после сильного дождя, ведь он создал идеальные условия для поиска алмазов. Несколько часов американец гулял по парку и за полчаса до закрытия нашел камень в 4,49 карат. Эта находка стала третьей по величине за 2020 год.

По традиции мужчина дал имя алмазу, соединив инициалы своих детей. "Что ценнее драгоценного камня? Мои дети. Так что я назвал его в честь моих детей, и это название останется с алмазом навечно", - рассказал мужчина. Теперь камень называется БамМам. -0-