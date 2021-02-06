Мужчина прогулялся по улице с роем пчел на руке и раскрыл свой секрет (Видео)

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Доминиканской Республики стал свидетелем очень необычного явления, которое привлекло внимание всех окружающих. Кадры были опубликованы в Instagram.

Парню удалось записать на видео прохожего, который легкой походкой идет по улице. Ничего необычного, однако рука мужчины была полностью облеплена пчелами. Смельчак невозмутимо направлялся по своим делам, однако любопытство автора ролика взяло верх и он решил узнать историю пчеловода.

Как оказалось, молодой человек в руке держит пчелиную матку. Насекомые не жалят парня и спокойной за ним следует. Парень пояснил, что таким способом решил перенести колонию в новый дом. -0-