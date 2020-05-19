Мужчина проник в закрытый музей ради селфи с динозавром – видео

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На что только готовы пойти люди, ради эффектного снимка. Один из жителей Австралии решил воспользоваться карантином и сделать селфи с черепом динозавра, сообщает New York Post.

Для этого парень пошел на отчаянный шаг и проник в закрытый австралийский музей. Отмечается, что 25-летний молодой человек забрался в здание около часа ночи. Примерно 40 минут он бродил по пустым залам, рассматривал коллекцию и делал снимки.

На обратном пути он захватил с собой еще и один из предметов. По всей видимости, парень не подумал, что камеры в музее работают круглосуточно и все его действия были засняты. Полиция быстро установила личность взломщика и задержала его.

Теперь ему грозит обвинение во взломе с проникновением. Мужчина ждет суда. -0-