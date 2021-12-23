Мужчина прославился в TikTok из-за своего поразительного сходства с Томом Харди

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Кейфи Бэнкхед из Великобритании стал звездой TikTok благодаря необычной внешности.

Около семи лет назад мужчина заметил, что его стали все чаще сравнивать с Томом Харди. Это и не удивительно, ведь сходство британца с голливудским актером просто поразительное. Тогда-то Кейфи решил завести страницу в соцсети, где и прославился. Мужчина быстро обрел популярность, потому что зрители начали принимать его за Тома Харди из-за схожих черт лица и мимики.

Каждый день жителю Великобритании приходит сотни сообщений от женщин, которые принимают его за знаменитого актера и хотят, чтобы он женился на них. Кроме того, каждый пост двойника Тома Харди сопровождается массой восхищенных отзывов. Пользователи даже считают, что Кейфи - брат голливудской звезды, однако это не так. Впрочем, число подписчиков блогера продолжает расти, а каждый ролик собирает массу просмотров и комментариев.-0-