Мужчина проверил на себе удар кулака "самого сильного человека в мире" (Видео)

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Великобритании по имени Эдди Холл обладает рекордом в экипировочной становой тяге, что принесло ему звание "самого сильного человека в мире".

Мало кому хотелось бы встретиться с кулаком этого гиганта, однако нашелся смельчак Нил Уилсон. Олимпийский гимнаст решил сделать уникальное видео. Для этого мужчина захотел проверить на себе удар кулака "самого сильного человека в мире".

Мужчина сначала нападает на рекордсмена, однако тому все ни по чем. После этого они поднимаются на ринг, где Эдди Холл наносит несколько легких, а после мощнейший удар такой силы, что смельчака отбросило на несколько метров. Благо, он был в защитной экипировке иначе все могло закончиться плачевно. Внимание на необычный эксперимент обратило издание LadBible.