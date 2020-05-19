Мужчина разбил телевизор, когда погрузился в виртуальную реальность – видео

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из пользователей Twitter поделился в сети забавным роликом, доказывающий, что человечество еще не готово к виртуальной реальности.

Девушка запечатлела своего отца, играющего в Richie's Plank Experience. Суть развлечения – добраться до конца доски на уровне 80-го этажа в шлеме VR.

В конце уровня создатели игры предлагали ощутит "настоящий опыт полета". И он действительно случился, когда мужчина не подсчитал силы и со всей силы прыгнул, врезавшись в телевизор под крики семьи.

absolutely no one:

my dad doing virtual reality: pic.twitter.com/nkLmtEJlZj — Ashley Madison (@ashleycacioppo) May 16, 2020

Ролик быстро стал вирусным в сети. Его посмотрели более 10 миллионов раз, а пользователи Twitter стали бурно обсуждать "полет". Кто-то пожалел отца, кто-то телевизор, а другие сделали мужчину героем мемов. -0-