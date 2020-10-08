Мужчина разыграл коллег и парализовал работу офиса на несколько часов

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работник одного из офисов решил устроить розыгрыш и, того не желая, остановил работу. Своей историей он поделился на Reddit.

Автор поста рассказал, что однажды придумал очень изощренный розыгрыш, который решил немедленно проверить на своих коллегах. Для этого он взял беспроводную колонку и подключил ее к старому телефону. Динамик он спрятал в потолочной плитке, а на гаджете включил повторяющийся звук кошачьего мяуканья.

После этого мужчина стал ждать и спустя некоторое время, зайдя на кухню, понял, что его розыгрыш сработал. Он пояснил, что в то время многие его коллеги уже всерьез продумывали спасательную операцию животного, застрявшего, по их мнению, в вентиляции. Таким образом работа офиса остановилась на три часа.

Впрочем, это еще не все, ведь позже прибыли рабочие, которые разобрали потолок и обнаружили колонку. Босс стал искать виновника розыгрыша, но офис оказался слишком большим, ведь в нем работали порядка 100 человек.

Впрочем, многие из людей отказывались верить в динамик и запись мяуканья, начиная строить конспирологические теории. Один из них теперь утверждает, что кошку на самом деле отравили, чтобы заставить людей вернуться к работе. Другие верят, что слышали мяуканье за день до пранка, а некоторые говорят, что слышат его до сих пор. -0-