Мужчина разыграл жену и стал отвратителен всем юзерам сети

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка на Reddit поделилась слегка нелепой историей, которую устроил ее муж.

Пользовательница сети рассказала, что ее супруг в последнее время увлекся пранками и стал подшучивать над девушкой, а ролики об этом публиковать в TikTok. Какое-то время все шло хорошо, но потом мужчина совершил поступок, который принизил его в глазах жены, а многие юзеры посчитали пранкера отвратительным.

Последней каплей стало то, что мужчина ради развлечения и розыгрыша плюнул в еду жены, чтобы запечатлеть ее реакцию на видео. Все бы ничего, вот только девушка недавно решила взять приготовление пищи на себя, ведь у ее возлюбленного диабет.

Нелепый розыгрыш расстроил женщину, а юзеры встали на ее сторону, посчитав мужа отвратительным. История привлекла внимание и быстро собрала огромное число самых разнообразных комментариев. -0-