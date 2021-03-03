Мужчина с металлоискателем нашел старинный клад в Великобритании

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Великобритании по имени Рэй Пьюзи уже не один год увлекается поиском кладов и ему повезло. Об этом пишет Daily Mirror.

64-летний мужчина для своих поисков приобрел металлоискатель и однажды отправился прочесывать поле в графстве Бакингемшир. Долгое время он бродил бесцельно и уже собирался домой, когда устройство что-то нашло.

Мужчина наткнулся в земле на старинную брошь, отлитую из медного сплава и украшенную стеклом. Кладоискатель показал находку экспертам, которые были восхищены. Оказалось, что украшению более 2-ух тысяч лет.

Фото Daily Mirror

Позже брошь выставили на аукцион, где ее финальная цена достигла 55 тысяч фунтов стерлингов (более $76 тысяч). Мужчина намерен продолжить поиски, а также отдал часть вырученных средств владельцу загородного ранчо, где обнаружили старинный клад. -0-