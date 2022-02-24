Мужчина с помощью макияжа перевоплощается в знаменитостей - найти разницу очень сложно! (Фото)

Фото из Instagram
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек по имени Аурелио Санчес приобрел популярность на просторах Instagram благодаря своему мастерству макияжа.
По профессии мужчина - визажист. Как-то он решил попробовать с помощью косметики и нарядов перевоплощаться в различных знаменитостей. В копилке Аурелио уже есть образы, которые точно копируют Мэрайи Кэри, Леди Гагу, Майкла Джексона, Лайзу Миннелли, Эми Уайнхаус, Бритни Спирс и других. При этом найти разницу между копией и оригиналом довольно сложно.
Необычные фото привлекли внимание пользователей, а число подписчиков на странице Аурелио Санчеса в Instagram уже достигло нескольких десятков тысяч.-0-
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