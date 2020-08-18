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Калейдоскоп
18 августа 2020, 11:25

Мужчина самоотверженно вбежал в горящий дом, чтобы спасти своего пса - видео

Фото News2
Фото News2

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные кадры удалось запечатлеть жительнице штата Калифорния. Внимание на них обратило издание Unilad.

В США загорелся жилой дом, когда хозяин здания по имени Хосе Гусман находился в гостях у бабушки в нескольких кварталах. Именно там его настигли новости, что дом мужчины горит, а пожарные уже пытаются его потушить. Разумеется, мужчина бросился к месту происшествия, однако не для того, чтобы спасти вещи, а вытащить из огня свою собаку по кличке Габбана.

Мужчина подбежал к дому и понял, что должен спасти пса. Хосе проигнорировал крики пожарных и бросился в охваченное огнем здание со словами: "Там моя собака!". Около 30 секунд мужчина не появлялся, но позже выбежал на улицу вместе со своим любимым питомцем.

Спасательная операция прошла успешно, а пес и мужчина получили небольшие ожоги, которые сразу обработали медики. "Габбана была с нами всегда. Она член семьи. Мы любим ее", - позже рассказал мужчина, а также отметил, что все его близкие живы. -0-

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