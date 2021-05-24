Мужчина сделал умилительное фото спящих белок, которое восхитило всех

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф из Германии Людвиг Тимм постоянно публикует в Facebook кадры дикой природы, однако последний стал исключительным.

Умилительная картина развернулась прямо за окном мужчины. Однажды он увидел там несколько веточек и понял, что парапет за окном стал местом строительства беличьего гнезда. С тех пор Людвиг стал наблюдать за животными и в один день он стал свидетелем милой картины, которая восхитила всех.

Семейство белок устроило "тихий час" и расположилось в гнезде. Два животных улеглись на спину и дремали с открытым ртом, а третья белка слегка приобняла сородичей. Мужчина поспешил сделать умилительные фото и после поделился ими в сети. Кадр восхитил всех и продолжает собирать массу комментариев с милыми словами. -0-