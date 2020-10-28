Мужчина съел пиццу "диким" способом и сделал больно миллионам юзеров - фото

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ресторан из города олтрингем в Великобритании поделился в Twitter фотографией, которая быстро набрала популярность и массу комментариев.

Работники пиццерии запечатлели на камеру результат трапезы одного из посетителей, который съел блюдо "диким" способом. Клиент решил отказаться от традиционного способа поедания пиццы и предпочел воспользоваться вилкой и ножом. Впрочем, не это стало самым "болезненным" для юзеров сети. Мужчина предпочел не есть корочку, а отведал только центральную часть пиццы. Фотографию сделали работники ресторана и поделились кадром в Twitter.

2020, why do you want to hurt us so much? ???? pic.twitter.com/Hj8Tn9JlK9 — HCSourdoughPizza (@Honest_Crust) October 24, 2020

Разумеется, юзеры очень красочно отреагировали на это и выразили свои эмоции в комментариях. Одни посчитали, что клиент - "страшный человек", а другие отметили, что за такое можно объявлять в розыск. Также нашлись и те люди, которые уверены, что никогда не стоит доверять человеку, которые ест пиццу ножом и вилкой. -0-