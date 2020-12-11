Мужчина случайно поджег свою руку во время онлайн-конференции (Видео)

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный и впечатляющий случай произошел с советником администрации Лондона Томом Слейхом, когда тот участвовал в онлайн-конференции. Кадры он опубликовал в Twitter.

Мужчина участвовал в совещании, где находились около 30 человек. В какой-то момент он появляется в кадре с горящей рукой, что впечатлило и развеселило участников. "Сегодняшний день прошел совершенно не так, как я надеялся", - шутливо написал Слейх под опубликованным роликом.

Today didn't go as smoothly as I hoped pic.twitter.com/fygcBSitiy — Tom Sleigh (@tomsleigh) December 10, 2020

Как выяснилось, мужчины пытался с помощью зажигалки, работающую от USB, зажечь свечу на столе, но случайно поджег бумагу. Он успел вовремя все потушить, но получил легкий ожег. Впрочем, необычный ролик развеселил юзеров, которые быстро посмотрел кадры десятки тысяч раз. -0-