Мужчина смог записать умилительные кадры во время просмотра ТВ с котиком (Видео)

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Канады недавно стал свидетелем очень милой картины, которую он записал на свой телефон. Мужчина с радостью поделился роликом на YouTube.

Канадец проводил время дома, когда к нему пришел его питомец. Милый крошечный котенок захотел посмотреть ТВ вместе с хозяином и устроился поудобнее у него не плече. Разумеется, такая поза оказалась очень удобной, поэтому парень через некоторое время заметил, что животное борется со сном.

Мужчина поспешил включить камеру и записать этот милый момент на видео. Ролик повеселили и растрогал многих, ведь на засыпающего котенка уже посмотрели внушительное число раз. -0-