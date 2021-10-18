Мужчина собственным телом защитил любимый автомобиль от града (Видео)

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случай самопожертвования запечатлели на видео в Австралии. Кадры опубликовали в TikTok.

Однажды днем в Сиднее пошел сильный град, который готов был оставить многие авто без стекол. Мириться с этим не стал владелец одного из спортивных автомобилей, который после начала непогоды уже был на улице. Мужчина бросился закрывать свой транспорт картоном и ковром, однако "спрятать" все авто не получилось. Тогда парню в голову пришла другая идея и он собственным телом защитил машину от града.

Этот момент попал в объектив камеры случайного свидетеля, который опубликовал ролик в соцсети и прославил мужчину. Видео рассмешило и восхитило многих пользователей, которые посмотрели кадры более 1,2 миллиона раз. -0-