Мужчина спас кота из глубокого колодца, но поскользнулся. На помощь пришли собаки – видео

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель из города Ченнай в Индии попал впросак, когда спасательная операция пошла не по плану, сообщает The New India Express.

83-летний бывший профессор по фамилии Тайр заметил, что его домашний кот упал в девятиметровый колодец. Он тут же принялся спасать питомца. Мужчина привязал веревку к лестнице, и опустил ее на глубину. Кот смог выбраться, однако местный житель поскользнулся и упал в колодец.

На его крики о помощи пришли собаки. Они подняли шум, который заметили родственники. Невестка профессора вызвала спасателей, которые быстро достали мужчину из ямы. -0-