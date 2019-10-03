Мужчина убил стоматолога из-за сильной зубной боли

Фото из архива
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дербенте арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве стоматолога,
Инцидент произошел около шести часов утра второго октября. Мужчина пришел к дому молодого врача, пожаловался на сильную зубную боль и попросил помочь.
Врач порекомендовал прийти к нему на прием, который начнется в восемь утра. По всей видимости, боль была такая сильная, что в ответ на отказ злоумышленник достал нож и ударил стоматолога.
От полученных травм стоматолог скончался, а подозреваемый скрылся. Его удалось найти и задержать благодаря фотороботу, который был составлен и разослан по городу в кратчайшие сроки. С мужчиной работают следователи.