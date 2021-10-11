Мужчина устал от капризов жены и построил вращающийся дом (Видео)

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователь сети поделился своей историей, которая впечатлила огромное число людей. Об этом сообщает Reuters.

Мужчина отметил, что живет в небольшом городке в Боснии и Герцеговине. Он построил дом, однако его супруга начала капризничать. Девушка постоянно говорила мужу, что ее не устраивает расположение комнат в жилище. Тогда местный житель , который по совместительству является изобретателем и строителем, решил подойти к решению проблемы с творческой стороны.

Мужчина устал от капризов своей жены и построил вращающийся дом, чтобы вид из окна в любой комнате всегда был разным. Постройка способна вращаться вокруг своей оси, а для управления используются рычаги и кнопки. Жена перестала "пилить" мужчину, а дом теперь способен изменить свое местоположение за 22 секунды или вращаться целые сутки. К слову, автор поста построил все своими руками, а на работы ему потребовались долгие шесть лет. -0-