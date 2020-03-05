Мужчина утопил новую машину через 10 минут после сдачи экзамена по вождению - видео

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел в китайском городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу, сообщает издание Unilad.

Мужчина по фамилии Чжан успешно закончил экзамен по вождению и отправился на новенькой машине в сторону дома. В какой-то момент житель Китая выехал на мост и ему на телефон пришло сообщение.

Там было поздравление от друзей. Мужчина находился за рулем и отвлекся. Когда он вернул взгляд на дорогу, то увидел двух людей, идущих по мосту. Недостаток опыта дал о себе знать, и вместо того, чтобы затормозить, парень испугался и резко дернул руль автомобиля влево.

В итоге, новенький автомобиль отправился прямо в реку. К счастью, все обошлось. Прохожие помогли водителю выбраться на берег, а машину позже вытащили полицейские. Не сообщается, какое наказание грозит китайцу. -0-