Мужчина узнал правду о сыне из сети и потребовал от него деньги

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из США поделился на Reddit любопытной историей его жизни.

Автор поста рассказал, что в день своего совершеннолетия отец выгнал парня из дома. Мужчина аргументировал это тем, что, по его мнению, в доме должен жить только один мужчина. Молодого человека выставили за дверь, однако он не сдался и принялся строить свою жизнь. Парень нашел низкооплачиваемую работу, а все свое свободное время уделял развитию бизнеса.

К своим 23 годам автор поста в соцсети смог добиться многого, а его дело пошло в гору. Тогда с ним связался журналист и предложил написать об истории парня. Через некоторое время статью в сети заметил отец, который вмиг появился в жизни сына, а после сразу обругал его за то, что тот скрывал правду и не присылал ему деньги. Примечательно то, что за пять лет родитель ни разу не звонил молодому человеку.

Пользователи сети оказались на стороне парня, а также стали накидывать ему свои идеи того, как проучить и разорвать отношения с отцом. Впрочем, история набрала популярность в сети и собрала огромное число лайков. -0-