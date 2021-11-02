Мужчина в Индии смог хитростью забрать свои очки у обезьяны и позабавил сеть (Видео)

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек из Индии смог перехитрить обезьяну, которая украла у него очки. Кадрами с радостью поделились в Twitter.

Животное схватило очки мужчины, а после забралось на железную клетку и принялось изучать добычу. Владелец аксессуара не очень был рад такому развитию событий. Мужчина придумал хитрый план, чтобы заполучить свои очки обратно. Для этого он приобрел пачку сока, а после решил сыграть на эмоциях зверька.

Smart ????????????



Ek haath do,

Ek haath lo ???????????????????? pic.twitter.com/JHNnYUkDEw — Rupin Sharma IPS (@rupin1992) October 28, 2021

Он протянул животному лакомство, а когда обезьяна потянулась к угощению, мужчина отказался сразу отдавать его. Тогда местный обитатель понял, что человеку нужны его очки, и решил пойти на сделку. Как только в лапах вора оказался сок – он отдает мужчине его очки. Кадры от души позабавили юзеров сети, а также принесли популярность героям видео, ведь за короткое время на забавную ситуацию посмотрели огромное число раз. -0-