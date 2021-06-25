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Калейдоскоп
25 июня 2021, 01:24

Мужчина в России вытащил из реки череп доисторического носорога

Фото соцсети
Фото соцсети

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Тюменской области обнаружил на дне реки Тура необычную находку, которая заинтересовала краеведов. Об этом пишут в соцсети.

Местному жителю удалось достать из воды уникальный череп доисторического носорога. Предположительно, находка - голова шерстистого носорога, который обитал в этом регионе много тысяч лет назад во времена мамонтов.

Уникальности черепу добавляет еще и то, что у него сохранились зубы, что редкость для подобных находок. Сейчас череп изучают специалисты, а после его намерены разместить на выставке, где уже есть похожий экспонат. -0-

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