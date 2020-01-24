Мужчина в США нашел коробку с деньгами и решил вернуть ее в банк

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай произошел в городе Мичиган 21 января, сообщает CNN.

Мужчина по имени Джордж Кондэш увидел рядом с банкоматом местного банка коробку, на которой красовалась надпись "40 тысяч долларов". Американец подумал, что это мусор, но решил проверить.

Какого же было его удивление, когда внутри оказались $27 тысяч. Мужчина принял решение вернуть находку в банк. Он отправился в ближайшее отделение и поставил ее на стойку с фразой: "Полагается ли награда за 40 тысяч долларов?"

Работники банка были удивлены такому посетителю, но с радостью приняли утраченные деньги. Позже выяснилось, что во время доставки наличных в банкомат инкассатор забыл коробку, которая простояла на улице около 20 минут.

По словам Кондэша, любой честный человек поступил также. Банк решил отблагодарить порядочного местного жителя и вручил ему денежную награду. Позже сотрудники банка пояснили, что если бы мужчина решил забрать сумму себе, то его быстро нашли бы благодаря камерам видеонаблюдения. -0-