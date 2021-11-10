Мужчина в тайне от жены заменил ее кошку на более воспитанного питомца

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Reddit парень поделился историей, которая привлекла внимание юзеров.

Мужчина рассказал, что около шести лет назад начал встречаться со своей будущей женой. Вместе с девушкой жила ее кошка, которая не очень отличалась манерами. Животное было злым, постоянно нападало на гостей, игнорировало лоток и вечно царапало мужчину.

В один из дней девушка оставила своего избранника присматривать за питомцем, а сама отправилась к родственникам. "В первую же ночь кошка расцарапала мне руку, - рассказывает он. - Я в шутку сказал ей, что она не особенная, и я быстро найду ей замену, если она еще раз меня поцарапает. Шутка быстро перестала быть шуткой и превратилась в план".

По всей видимости, кошка не прислушалась к словам человека, поэтому на следующий день он отправился в питомник и поменял питомца на похожее животное. Отличие было только в том, что новое животное было куда воспитание предыдущего.

Как ни странно, девушка не заметила подмены, а только радовалась, что ее любимица стала добрее и послушнее. Пост в соцсети собрал огромное число комментариев, в которых некоторые юзеры раскритиковали мужчину, а другие, напротив, поддержали его план. Впрочем, неординарная история принесла популярность парню, ведь запись быстро собрала почти 70 тысяч лайков. -0-