Мужчина в Великобритании застрелился, пытаясь ружьем разбить окно автомобиля

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Лондона выясняет обстоятельства странной смерти мужчины, которая произошла восьмого сентября в столице Соединенного Королевства, сообщает пресс-служба ведомства.

Необычный инцидент случился на одной из улиц города. Несколько молодых людей сидели в автомобиле, когда к ним подошел мужчина с ружьем. После нескольких фраз парни вылезли из Peugeot и бросились бежать, а внушительного вида человек с оружием попытался разбить окно машины прикладом.

В этот момент и произошло самое удивительное. Возможно, из-за недостатка опыта у стрелка, после второго удара ружье выстрелило и пуля угодила прямо во владельца. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Медики, прибывшие на место происшествия, пытались его реанимировать, однако это не помогло.

Полиция проводит расследование. По предварительным данным, мужчина с ружьем изначально пришел на разборки с парнями, сидевшими в машине. -0-