Мужчина весил почти 200 кг, но взял себя в руки и стал красавчиком

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на Reddit мужчина поделился своей невероятной историей, которая восхитила многих.

В 2017 году автор поста попал в больницу и едва мог двигаться. Вес мужчины составлял почти 200 килограмм, что, разумеется, отразилось на здоровье парня. Врачи сделали свою работу на отлично и вскоре пользователь Reddit вернулся домой, однако понял, что дальше так жить нельзя.

Мужчина взял себя в руки и принялся активно заниматься в спортзале и соблюдать диету. Поначалу все было очень тяжело, но со временем парень втянулся и уже через пару лет его было невозможно узнать.

Фото Reddit

За это время автор поста сбросил почти сто килограмм и изменился кардинально. Теперь мужчина стал красавчиком с идеальным телом. История многих юзеров впечатлила, а других вдохновила. Неудивительно, что запись быстро собрала огромное число комментариев и лайков. -0-