Мужчина вместе с рыбой вытащил из воды загадочное существо (Видео)

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбак из Таиланда занимался ловлей на местной реке. Он стал вытаскивать из воды сети, когда сделал неожиданное открытие. Кадры были опубликованы на YouTube.

41-летний мужчина по имени Деша Сричай осматривал улов и обнаружил загадочное существо с множеством длинных черных щупалец. Обитатель реки оказался устрашающим, поэтому рыбак, разумеется, решил потыкать в него палкой.

Необычный улов начал двигаться и еще больше ошарашил мужчину. Он уже подумал сжечь загадочное существо, но после записал существо на видео и отпустил в реку. Как позже выяснилось, в сети рыбака попала морская звезда, относящаяся к виду Colobometra perspinosa. Эти иглокожие вырастают до 30 сантиметров в диаметре и могут иметь до десяти конечностей. -0-