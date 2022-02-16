Мужчина вместил в легковое авто кровать и телевизор - идеально для путешествия! (Видео)

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек Джордан Голд из Великобритании обожает дорожные путешествия, однако автодом был для него недостижимой мечтой. Тогда парень решил взять все в свои руки и переделать собственный автомобиль. Результатом он поделился в TikTok.

Британец показал в соцсети процесс преображения своего легкового автомобиля в мини-дом, который идеально подходит для путешествий. Парень перекрасил авто и избавился от задних сидений. Затем вырезал из поролона подходящий по форме кусок, который стал основой для двуспальной кровати, и принес телевизор. Под просторное спальное место Голд спрятал необходимые для походов принадлежности. Дополнительным атрибутом стали огоньки, создающие особую атмосферу.

Результат удивил юзеров, и ролик с переделкой авто посмотрели миллионы раз. Пользователи отметили, что тоже хотели бы иметь такой транспорт для путешествий.-0-

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