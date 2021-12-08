Мужчина во время прогулки по пляжу нашел монстра из глубины

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно местный житель города Сан-Диего (США) Джей Бейлер отправился на прогулку, где сделал удивительное открытие. Об этом пишет Daily Mirror.

Мужчина гулял по пляжу, когда его внимание привлекло странное существо на берегу. Он подошел поближе и обнаружил настоящего монстра из глубины. Сначала американец принял нечто за медузу, но позже стало понятно, что перед ним редчайший вид рыбы. Он сделал фото и опубликовал его в соцсети.

Оказалось, что Джею Бейлеру попалась глубоководная рыба-удильщик. Этот вид животных обитает на глубине около километра и имеет другое название – рыба-футбольный мяч. Одна из ее особенностей в том, что она может всасывать и глотать пищу размером с ее тело. При этом пасть рыбы работает по принципу капкана: если добыча попадет в рот удильщика, она уже не сможет вырваться наружу. -0-