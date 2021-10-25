Мужчина выловил черепаху – общение маленькой дочери со зверьком умилило сеть! (Видео)

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно семья из США отправилась на рыбалку, где с ними произошел милый и забавный случай. Кадры опубликовали на YouTube.

Глава семейства с удочкой попытался выловить рыбу из воды, однако достал большую черную черепаху. Необычный зверек очаровал и заинтересовал маленькую дочку по имени Энни. Малышка стала изучать водного обитателя, а после захотела взять его на руки.

Ребенок потянулся к черепахе, однако животное было против обнимашек. "Улов" принялся бежать на Энни, из-за чего та слегка испугалась и еще больше повеселила сеть. После этого черепаха поняла, что это ее шанс и умчалась в озеро. Впрочем, девочку это вполне устроило, ведь она очень мило попрощалась с новым другом. Этот момент очаровал людей, которые посмотрели кадры внушительное число раз. -0-