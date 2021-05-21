Мужчина вышел на бой с чемпионом UFC ради свадьбы с любимой

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек стал спарринг-партнером бойца смешанного стиля (MMA) Джастина Гейджи. Ролик опубликовали на YouTube.

Парень стал тем, кому предложили поучаствовать в челлендже: продержаться 30 секунд на ринге против чемпиона UFC. В случае успеха ему пообещали $25 тысяч. Мужчина решился и после тренировок вышел на бой, а все ради любимой.

Молодой человек смог продержаться 30 секунд и даже нанес несколько ударов атлету Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастину Гейджи. За необычный челлендж мужчина получил обещанные деньги, которые теперь намерен потратить на свадьбу со своей любимой. -0-

Скриншот из видео