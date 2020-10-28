Мужчина высыпал на себя 63 кг пчел и стал рекордсменом - видео

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель китайского города Ичунь вошел в Книгу рекордов Гиннесса после того, как покрыл свое тело 63 килограммами живых пчел. Кадры опубликовали в Facebook.

Мужчина по имени Жуань Лянмин решил войти историю и выбрал для этого весьма необычный способ. Он облепил свое тело без защитного костюма десятками тысяч живых пчел. В ролике видно, как на него высыпают сразу несколько тазов с насекомыми. За всем происходящем следили представители Книги рекордов Гиннесса.

Китаец вошел в историю и стал рекордсменом, а кадры с его участием набрали популярность в сети и собрали более шести миллионов просмотров. Кроме этого, многие пользователи были очень удивлены такому рекорду, что выразили в тысячах комментариев. -0-