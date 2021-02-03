Мужчина выжил после нападения крокодила благодаря лайфхаку с YouTube

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Австралии остался в живых после схватки с огромным крокодилом, вспомнив хитрость с YouTube. Об этом пишет DailyMail.

22-летний австралиец Айзек Адиди купался вместе с друзьями неподалеку от мыса Йорк в штате Квинсленд, когда стал целью огромного хищника. В самый разгар веселья на молодого человека напал крокодил. Животное схватило мужчину за ногу и стало тащить его на глубину. Парень пытался отбиться, однако четырехметровый местный обитатель фауны не собирался сдаваться.

Тогда Айзек вспомнил ролик на YouTube с лайфхаком, в котором говорилось о том, что крокодила нужно ударить по глазам. Так мужчина и поступил, из-за чего челюсть хищника разомкнулась и он смог выбраться на берег. Молодого человека оперативно доставили в больницу, что помогло спасти жизнь австралийцу. -0-